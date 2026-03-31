AFP: более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме

В Иерусалиме прозвучала серия мощных взрывов, число которых превысило десять. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).
Сообщается, что взрывы могли быть связаны с работой систем противовоздушной обороны, реагирующих на угрозу ракетных атак. В подобных случаях громкие хлопки нередко возникают при перехвате целей или падении обломков после их уничтожения в воздухе.
Подробности произошедшего, включая возможные разрушения или пострадавших, на данный момент остаются неизвестными. Власти и экстренные службы продолжают уточнять обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что удары со стороны Ирана выявили серьёзные проблемы в работе израильской системы противовоздушной обороны. В условиях затяжного противостояния её возможности оказались значительно ограничены.