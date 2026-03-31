AFP: более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме

В Иерусалиме раздалось более 10 взрывов из-за, предположительно, работы системы ПВО.

Источник: Аргументы и факты

В Иерусалиме прозвучала серия мощных взрывов, число которых превысило десять. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Сообщается, что взрывы могли быть связаны с работой систем противовоздушной обороны, реагирующих на угрозу ракетных атак. В подобных случаях громкие хлопки нередко возникают при перехвате целей или падении обломков после их уничтожения в воздухе.

Подробности произошедшего, включая возможные разрушения или пострадавших, на данный момент остаются неизвестными. Власти и экстренные службы продолжают уточнять обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что удары со стороны Ирана выявили серьёзные проблемы в работе израильской системы противовоздушной обороны. В условиях затяжного противостояния её возможности оказались значительно ограничены.

