После атаки ВСУ на Ленобласть пострадали трое, в порту Усть-Луга — повреждения

В порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. В посёлке Молодцово Кировского района из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в трёх жилых домах (до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте.
Троим жителям потребовалась медицинская помощь, двое из них — дети. Угрозы их жизни нет. Пострадавших доставили в больницу Шлиссельбурга. Также ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной.
«Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах», — предупредил Дрозденко.
Ранее в Самарской области в ночь на 31 марта произошла серия взрывов. Как сообщают очевидцы, первые громкие звуки раздались около 2:40 по местному времени. Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.
