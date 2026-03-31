Три человека, включая двоих детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть

Над Ленинградской областью к 6 утра уничтожено 38 беспилотников (БПЛА). В результате падения обломков пострадали есть пострадавшие. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
В поселке Молодцово Кировского района повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет, пострадавшие находятся в больнице Шлиссельбурга.
Также зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. Устранены возгорания в районе гаражей и котельной. Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, говорится в сообщении.
29 марта обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кроме того, в результате атаки БПЛА также произошло возгорание в порту Усть-Луга.
30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны ВСУ. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.