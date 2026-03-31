Жителя Красноярского края будут судить за убийство 22-летней давности

Известно, что 59-летний житель Ачинска напал на женщину 30 декабря 2004 года. Мужчина ударил потерпевшую деревянной палкой по затылку, позднее от полученной черепно-мозговой травмы она скончалась.
В этот день в полицию поступило сообщение, что на дороге в садовом обществе «Юбилейное» города Ачинска лежит тело женщины с повреждениями в области головы. При обыске, у неё отсутствовал головной убор из натурального меха и сумка. Тогда преступника не нашли.
В 2026 году следователи повторно изучили материалы уголовного дела, а так же похожие преступления. В результате работы они задержали 59-летнего мужчину, который с 2000 года на протяжении пяти лет нападал на женщин и похищал ценные головные уборы, сумки и ювелирные украшения.
На данный момент мужчина отбывает срок за совершение серии преступлений против личности на территории Ачинска. В ранее содеянном он признался.