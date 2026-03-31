В Алтайском крае из-за паводка закрыли проезд еще на одной трассе

Речь идет об автомобильной дороге Калининский — Сибирячиха — Александровка.

БАРНАУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Проезд для всех видов транспорта закрыли на еще одной трассе в Алтайском крае из-за затопления дорожного полотна глубиной около 1 м. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

«На автомобильной дороге Калининский — Сибирячиха — Александровка на участке между п. Садовый и п. Сибирячиха ограничено движение для всех видов транспорта. На трассе произошло затопление дороги глубиной около 1 метра в связи с подъемом воды в р. Ануй», — сообщили в ведомстве.

Также закрытым остается движение на дороге Алейск-Безголосово — автомобильная дорога К-13.

Как сообщили в ГУ МЧС, в регионе 31 марта в связи с ожидаемым повышением дневной температуры воздуха до плюс 14 градусов на территории края ожидается интенсивное снеготаяние, разлив малых рек и ручьев, размыв дорог, возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности.