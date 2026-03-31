Массовое ДТП в центре Владивостока расследует Госавтоинспекция

Массовую автоаварию чуть выше остановки «Голубиная Падь» спровоцировал 39-летний водитель Toyota Harrier. Он ехал по улице Гоголя в сторону фуникулёра и врезался в транспортные средства Subaru Impreza, Toyota Prius и JAC, последний по инерции отъехал в «Мазду».
Виновника происшествия отправили на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, находился ли он под действием алкоголя или наркотиков. Судя по видеозаписи с места ДТП, распространяемой в социальных сетях, водитель «Хариера» находился в несколько изменённом сознании. (По иронии судьбы недалеко от места ДТП находится краевой наркологический диспансер).
Госавтоинспекция Приморья напоминает автолюбителям, что пункт 2.7 ПДД РФ запрещает водителям управлять транспортными средствами не только в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, но и под воздействием лекарств, ухудшающих концентрацию внимания, а также в утомлённом, болезненном состоянии.
Сейчас в Госдуме пытаются внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, внеся туда понятие медикаментозного опьянения. Лекарства, употребление которых делает невозможным безопасное управление транспортным средством и может повлечь соответствующее административное наказание, включающее лишение водительских прав, хотят внести в особый список и маркировать их соответствующим образом.