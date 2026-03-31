На трассе М-5 в Самарской области столкнулись две фуры SITRAK и IVECO

В Самарской области водитель грузовика попал в больницу после ДТП.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Днем 30 марта в Самарской области произошла авария с участием двух большегрузов. В Сызранском районе в 16:26 на 893 километре трассы М-5 столкнулись автомобили SITRAK и IVECO. В результате столкновения пострадал один человек. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Водитель грузовика IVECO получил травмы. Медики госпитализировали мужчину в центральную городскую больницу Сызрани», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали спасатели пожарно-спасательного отряда номер 47. Они провели на дороге необходимые работы, отключили аккумуляторы у машин и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Также на месте ДТП в Сызранском районе работали сотрудники Госавтоинспекции и врачи скорой помощи. Сотрудники служб собрали информацию о происшествии, чтобы установить все детали случившегося.