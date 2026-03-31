Суд возобновил расследование дела о мошенничестве экс-адвоката Скрыпника

По первому эпизоду Скрыпник обвиняется в попытке хищения площадей торгового центра «Галерея водолей» на юге Москвы, стоимость которых к моменту начала следствия составляла порядка 2 млрд рублей. ТЦ «Галерея водолей» принадлежала компании кинопродюсера Юрия Глоцера, который находится в Германии и является фигурантом другого уголовного дела — о хищении около 1 млрд рублей. По данным стороны обвинения, Скрыпник и его сообщники изготовили несколько поддельных финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат якобы приобрел часть торгового центра. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признан владелец помещений ТЦ «Галерея водолей» «Юрга ЛТД».