Суд возобновил расследование дела о мошенничестве экс-адвоката Скрыпника

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу бывшего адвоката Константина Скрыпника, обвиняемого в попытке хищения площадей ТЦ «Галерея водолей» на юге Москвы стоимостью порядка 2 млрд рублей, а также в попытке мошенничества на сумму более $10 млн в отношении бывшего акционера банка «ВВБ» Анжелы Сергеевой. Об этом говорится в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.
«Суд постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Скрыпника Константина Владимировича, обвиняемого в двух преступлениях по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — указано в документе.
Адвокат Скрыпника ходатайствовал о повторном приостановлении производства по уголовному делу в связи с продлением контракта о прохождении Скрыпником военной службы в зоне СВО до 26 октября 2026 года. Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.
Ранее Симоновский суд Москвы в ноябре 2024 года приостановил производство по уголовному делу и меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Скрыпника по ходатайству командира воинской части в Брянской области, так как тот в конце октября 2024 года подписал контракт об участи в боевых действиях в зоне СВО.
По первому эпизоду Скрыпник обвиняется в попытке хищения площадей торгового центра «Галерея водолей» на юге Москвы, стоимость которых к моменту начала следствия составляла порядка 2 млрд рублей. ТЦ «Галерея водолей» принадлежала компании кинопродюсера Юрия Глоцера, который находится в Германии и является фигурантом другого уголовного дела — о хищении около 1 млрд рублей. По данным стороны обвинения, Скрыпник и его сообщники изготовили несколько поддельных финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат якобы приобрел часть торгового центра. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признан владелец помещений ТЦ «Галерея водолей» «Юрга ЛТД».
Второй эпизод связан с судебным разбирательством Скрыпника с бывшей владелицей крымского банка ВВБ Сергеевой. Адвокат подал иск в Арбитражный суд Чечни о том, что Сергеева якобы не погасила перед подсудимым долг на сумму свыше $10 млн. Адвокат предоставил в суд долговые расписки и иные документы, подтверждающие задолженность. В дальнейшем дело было передано в Арбитражный суд Московского округа, который установил, что представленные ранее Скрыпником договор займа, расписки и другие документы являются сфальсифицированными.