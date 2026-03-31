Дело на 2 млрд возобновили: суд отказал адвокату Скрыпнику в приостановке

Симоновский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу бывшего адвоката Константина Скрыпника, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Суд отказал защите в повторном приостановлении процесса, несмотря на доводы о продлении контракта подсудимого на военную службу в зоне СВО до октября 2026 года.
Скрыпнику вменяются два эпизода по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Первый связан с попыткой завладения площадями торгового центра «Галерея Водолей» на юге Москвы. По данным следствия, стоимость объекта оценивалась примерно в 2 млрд рублей.
Следствие считает, что обвиняемый и его сообщники изготовили поддельные финансовые документы, из которых следовало, что в 2014 году он якобы приобрел часть комплекса. Потерпевшей стороной признана компания «Юрга ЛТД», владеющая помещениями ТЦ.
Второй эпизод касается судебного спора с бывшим акционером банка ВВБ Анжелой Сергеевой. По версии обвинения, Скрыпник подал иск о взыскании более $10 млн, представив долговые расписки и договор займа.
Арбитражный суд Московского округа впоследствии установил, что эти документы были сфальсифицированы.
Ранее, в ноябре 2024 года, суд приостанавливал рассмотрение дела и меру пресечения по ходатайству командования воинской части, после того как Скрыпник заключил контракт на участие в боевых действиях. Теперь процесс возобновлен и будет рассмотрен по существу.
Читайте также: Фишинг и вредоносные ссылки: в полиции назвали ключевые схемы мошенников.