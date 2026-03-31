Человек пострадал во время пожара на улице Гнилицкая в Нижнем Новгороде

Спасатели МЧС России успешно потушили пожар, охвативший двухэтажный дом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, на улице Гнилицкая вечером 30 марта. Огонь распространился на площадь в 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Силами пожарно-спасательных служб удалось сначала локализовать возгорание, а затем перейти к полной ликвидации открытого огня и самого пожара.
В результате инцидента один человек пострадал. Медицинские работники провели осмотр пострадавшего, который от дальнейшей госпитализации отказался.
В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.
