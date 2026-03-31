Семья погибшего в ДТП на Аль-Фараби отвергла примирение с виновником

Что известно
Адвокат семьи Олег Чернов намерен доказать, что виновник ДТП был пьян за рулем. Для этого он планирует получить банковские выписки с карты водителя Zeekr, чтобы выяснить, покупал ли тот алкоголь в ресторане «У Афанасича» перед аварией.
«На сегодняшний момент выяснилось, что видеокамеры у них не работают либо не сохранена запись. Чтобы определить, покупал ли водитель алкогольные напитки, необходимо истребовать банковские документы», — заявил Олег Чернов.
Камеры
Адвокат также намерен запросить все видеозаписи с камер наблюдения на месте ДТП и установить, кому звонил подозреваемый в день трагедии. Сам виновник сейчас находится в больнице. По словам Чернова, в ближайшее время его переведут в следственный изолятор.
ДТП на аль-Фараби в Алматы
Ночью 21 марта на проспекте аль-Фараби произошло смертельное ДТП. Электромобиль Zeekr, двигаясь в западном направлении, на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes, ехавшим навстречу.
В результате аварии погибли водитель и две пассажирки Mercedes — девушки 20 и 22 лет. Все они скончались на месте. Водитель Zeekr остался жив, его с травмами доставили в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345. Виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Курсив» сообщал, что депутат мажилиса Мурат Абенов заявил о возможной причастности сотрудника полиции к смертельной гонке, предшествовавшей данному ДТП, и призвал МВД дать разъяснения. Глава МВД Ержан Саденов заявил, что ситуация находится на особом контроле.