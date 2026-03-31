Ночная атака БПЛА в Ленобласти: что известно о разрушениях

В результате атаки беспилотников в Ленинградской области повреждены объекты в порту Усть-Луга, а также жилые и социальные здания в поселке Молодцово. Об этом в мессенджере MAX во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал глава региона.
В поселке Молодцово Кировского района от падения обломков БПЛА пострадало остекление в трех многоквартирных домах, где расположено до 30 квартир, в двух кабинетах средней школы и в здании Центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте. В Кингисеппском и Выборгском районах отражение атак продолжается, уточнил Дрозденко.
Утром 31 марта губернатор сообщил, что над Ленинградской областью были сбиты 38 украинских беспилотников. В результате атак пострадали три человека, включая двоих детей.
Накануне, 30 марта, сообщалось об атаке беспилотников на Краснодар. В результате падения БПЛА были повреждены три многоквартирных дома.