Ночная атака БПЛА в Ленобласти: что известно о разрушениях

При атаке БПЛА повреждены порт Усть-Луга и жилые дома в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотников в Ленинградской области повреждены объекты в порту Усть-Луга, а также жилые и социальные здания в поселке Молодцово. Об этом в мессенджере MAX во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал глава региона.

В поселке Молодцово Кировского района от падения обломков БПЛА пострадало остекление в трех многоквартирных домах, где расположено до 30 квартир, в двух кабинетах средней школы и в здании Центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте. В Кингисеппском и Выборгском районах отражение атак продолжается, уточнил Дрозденко.

Утром 31 марта губернатор сообщил, что над Ленинградской областью были сбиты 38 украинских беспилотников. В результате атак пострадали три человека, включая двоих детей.

Накануне, 30 марта, сообщалось об атаке беспилотников на Краснодар. В результате падения БПЛА были повреждены три многоквартирных дома.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше