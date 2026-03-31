Порт Усть-Луга поврежден в результате атаки БПЛА в Ленинградской области

В результате атаки украинских беспилотников по территории Ленинградской области получил повреждения порт Усть-Луга. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Последствия на земле также зафиксированы в поселке Молодцово Кировского района области. В результате падения обломков повреждения получили три жилых дома, два кабинета в здании школы, а также центр социальной защиты.
— Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
29 марта обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кроме того, в результате атаки БПЛА также произошло возгорание в порту Усть-Луга.
30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны ВСУ. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.