Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки беспилотников в Ленобласти повреждён порт Усть-Луга

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён порт Усть-Луга. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании Центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт. Трое жителей, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью — их доставили в больницу Шлиссельбурга, угрозы жизни нет. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«К 6.00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной», — написал он в своём телеграм-канале.

Позже Дрозденко добавил, что пострадавшие жители Молодцово в госпитализации не нуждались. Им была оказана необходимая помощь, после чего все были отпущены домой.

Тем временем, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за временных ограничений на полёты около 65 рейсов на вылет были отменены или задержаны. Задержаны рейсы в Махачкалу, Астрахань, Уфу, Стамбул и Хургаду. Отменены отправления в Абу-Даби, Москву, Стамбул и Анталью. Кроме того, были отменены четыре рейса на прилёт из Абу-Дабу, Челябинска, Внуково и Шереметьево. В Росавиации сообщили, что с 06:00 мск аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений, действующих с 30 марта 22:53 мск.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше