Новосибирцу ограничили свободу за использование липовых прав

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор Егору Хохлунову за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Суд установил, что умысел на приобретение фальшивого документа возник у подсудимого еще в ноябре 2015 года. Мужчина, находясь в селе Малинино Куйбышевского района, через один из мессенджеров связался с неустановленным лицом и договорился о покупке поддельного водительского удостоверения категорий В, В1 и М. Стоимость услуги составила 24 тысячи рублей, а сам документ был доставлен заказчику почтовым отправлением. После получения подделки Хохлунов хранил ее в течение девяти лет с целью последующего использования.
В декабре 2025 года мужчина пришел в регистрационно-экзаменационное подразделение, чтобы заменить удостоверение. Предъявив документ должностному лицу, он не подозревал, что в ходе проверки будет установлено, что бланк изготовлен не производством ФГУП «Гознак». Таким образом, факт использования подделки был выявлен сотрудниками полиции.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом этих обстоятельств суд назначил Хохлунову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.