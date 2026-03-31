Новосибирцу ограничили свободу за использование липовых прав

Суд установил, что умысел на приобретение фальшивого документа возник у подсудимого еще в ноябре 2015 года. Мужчина, находясь в селе Малинино Куйбышевского района, через один из мессенджеров связался с неустановленным лицом и договорился о покупке поддельного водительского удостоверения категорий В, В1 и М. Стоимость услуги составила 24 тысячи рублей, а сам документ был доставлен заказчику почтовым отправлением. После получения подделки Хохлунов хранил ее в течение девяти лет с целью последующего использования.