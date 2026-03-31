Уголовное дело о гибели женщины на пешеходном переходе в Балахнинском округе направлено в суд

Полиция завершила расследование уголовного дела о наезде на пешехода в Балахнинском округе, который произошел в октябре 2025 года на 337 километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Тогда водитель, управлявший грузовым тягачом FAW с полуприцепом, совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.
Водитель свою вину не признавал и пытался выдвигать свою версию произошедшего. Однако автотехническая судебная экспертиза опровергла его доводы.
Дело направлено в суд.