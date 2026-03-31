Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 92 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областями, а также над Московским регионом.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 марта до 7:00 мск 31 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Ночью 31 марта силы ПВО сбили 17 беспилотников над территорией Ленинградской области. В результате атаки пострадали три человека, им понадобилась медицинская помощь.
30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны украинской армии. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.
Кроме того, результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог 29 марта погиб мужчина.