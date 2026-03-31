В Хакасии осудили посредника в многоэпизодном деле о взятках. 47-летний житель Усть-Абаканского района получил в качестве наказания 500 тысяч рублей штрафа.
Как рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2025 году осужденный принял от шестерых знакомых деньги в общей сумме 240 тысяч рублей. Они предназначались руководителю Абаканского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Хакасия.
В обмен на взятку мужчины должны были получить удостоверения на право управления маломерными судами (моторное судно и гидроцикл). И при этом не хотели сдавать экзамены на знание теории и практики. Посредник оставлял себе определенный процент в качестве вознаграждения.
Пресекли коррупционную схему сотрудники республиканского управления ФСБ. Уголовные дела в отношении инспектора ГИМС и взяткодателей рассматриваются в суде.