Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии осудили посредника в многоэпизодном деле о взятках

Житель Хакасии передавал деньги инспектору ГИМС за фиктивную сдачу экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии осудили посредника в многоэпизодном деле о взятках. 47-летний житель Усть-Абаканского района получил в качестве наказания 500 тысяч рублей штрафа.

Как рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2025 году осужденный принял от шестерых знакомых деньги в общей сумме 240 тысяч рублей. Они предназначались руководителю Абаканского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

В обмен на взятку мужчины должны были получить удостоверения на право управления маломерными судами (моторное судно и гидроцикл). И при этом не хотели сдавать экзамены на знание теории и практики. Посредник оставлял себе определенный процент в качестве вознаграждения.

Пресекли коррупционную схему сотрудники республиканского управления ФСБ. Уголовные дела в отношении инспектора ГИМС и взяткодателей рассматриваются в суде.