Житель Новосибирской области забил приятеля до смерти и отправился в колонию

Всё произошло в октябре прошлого года в одном из сёл района. Как установили следствие и суд, между двумя нетрезвыми односельчанами вспыхнула ссора из-за незначительного повода. В ходе конфликта осуждённый избил своего оппонента руками и ногами. Удары, которых было не менее 12, пришлись в область головы и груди.
Полученные травмы оказались смертельными. Спустя непродолжительное время 40-летний пострадавший скончался в больнице.
Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Наказание — 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что прокуратура Бердска взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое случилось прямо на дороге.