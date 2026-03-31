Появились новые детали в деле Усольцевых, пропавших полгода назад под Красноярском

«Они собрались в короткий такой поход, как минимум там ключи от машины, брелок, еще что-то. Это все можно найти при помощи беспилотника. Теоретически. На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли. У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай», — цитирует ТАСС главу отряда Григорий Сергеев.
По его словам, у волонтеров есть несколько основных точек, где, по их мнению, могла произойти трагедия. Сергеев также отметил, что процесс поиска значительно осложняют погодные условия. В последние дни поисков снежный покров в некоторых местах достигал уровня по колено, что делало невозможным визуальное обнаружение людей.
«В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — объяснил глава отряда.
Напомним, в конце сентября прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в Партизанском районе и перестали выходить на связь. За время поисков исчезновение семьи обросло множеством слухов. Друг пропавшего мужчины Валентин Дегтярев выдвинул версию о возможной причастности Сергея к убийству жены и ребенка на почве его участия в религиозной общине. Между тем следователи продолжают рассматривать в качестве приоритетной версию о несчастном случае.
