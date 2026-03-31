Избрана мера пресечения девушке, истязавшей 11-летнюю девочку в Приангарье

Под стражу ее не отправили.

Источник: РИА "Новости"

Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 17-летней девушке по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Об этом сообщает региональное СК.

«По версии следствия, 23 марта четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет нанесли 11-летней девочке различные телесные повреждения. Узнав о случившемся, мать пострадавшей немедленно доставила дочь в больницу и обратилась в правоохранительные органы», — рассказали в Следственном комитете.

Следователями СК были установлены и допрошены все участники инцидента. 17-летняя девушка была задержана, ей предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи в рамках своей компетенции принимают меры, направленные на инициирование перед уполномоченными органами вопроса о помещении троих несовершеннолетних, причастных к совершению противоправных действий, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось о том, как подростки жестоко расправились с парнем в праздничный день 8 марта.