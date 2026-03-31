Два человека погибли во время пожара в Нижнем Новгороде утром 31 марта

Трагический инцидент произошел в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Рано утром сотрудники МЧС России справились с пожаром в жилом помещении на улице Таганская.

Огонь уничтожил бытовые вещи на площади в пять квадратных метров.

В ходе тушения в одной из комнат были найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Их личности еще предстоит установить.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства и причины случившегося.

Ранее человек пострадал во время пожара на улице Гнилицкая в Нижнем Новгороде.