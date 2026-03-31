Экс-руководству «перерожденного» омского ДРСУ вменяют особо крупную взятку

Во вторник, 31 марта 2026 года, объединенная пресс-служба судов Омской области объявила об избрании меры пресечения экс-руководителю ГП «Таврическое ДРСУ». Бывшего управленца, которого обвиняют в «получении взятки в особо крупном размере», постановили заключить под стражу на 2 месяца, ему предстоит ожидать начала разбирательства в СИЗО, уточняется в публикации.
«По версии органа предварительного следствия, 37-летний обвиняемый получил от директора коммерческой организации часть взятки в виде денег в сумме 2,1 млн рублей от общей суммы в размере 3 млн рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия», — приводятся некоторые пояснения в материалах пресс-службы судов Омской области.
Отметим, упомянутое в публикации ГП «Таврическое ДРСУ» ликвидировано в ноябре 2024 года. Чуть ранее, в сентябре 2024 года, исполняющим обязанности директора структуры стал Артем Самойленко. Он же руководил одноименным БУ, образованным после реорганизации предприятия, до августа 2025 года.