Экс-руководству «перерожденного» омского ДРСУ вменяют особо крупную взятку

Во вторник, 31 марта 2026 года, объединенная пресс-служба судов Омской области объявила об избрании меры пресечения экс-руководителю ГП «Таврическое ДРСУ». Бывшего управленца, которого обвиняют в «получении взятки в особо крупном размере», постановили заключить под стражу на 2 месяца, ему предстоит ожидать начала разбирательства в СИЗО, уточняется в публикации.