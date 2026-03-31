Под Витебском грузовик врезался в автобус — есть пострадавшие

В Витебском районе вечером 30 марта грузовик MAN врезался в рейсовый автобус MAZ.

Источник: Смартпресс

В ГАИ Витебщины сообщили, что в результате ДТП пострадали трое пассажиров.

Авария произошла на 11-м километре трассы Р-112. По словам стражей дорог, грузовик столкнулся с автобусом при встречном разъезде. Куда направлялся автобус, неизвестно.

Телесные повреждения получили женщина 1973 года рождения и два парня 2006-го. Их отправили на амбулаторное лечение.

В ГАИ подчеркнули, что каждый водитель должен быть крайне внимательным и собранным за рулем. Важно не превышать скорость, соблюдать требования дорожных знаков и следить за дорожной обстановкой, а также боковыми интервалами.