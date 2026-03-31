В аэропорту Пулково отменили или задержали более 60 рейсов

В аэропорту Пулково отменили или задержали более 60 рейсов из-за временных ограничений на полеты. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Источник: pulkovoairport

«Задержано более 40 рейсов, отменено на вылет 25 рейсов», — указано в Telegram-канале Пулково.

Отмечается, что аэропорт постепенно возвращается к штатной работе. Ограничения на полеты сняты. Пресс-служба воздушной гавани рекомендовала отслеживать актуальное расписание рейсов через онлайн-табло. Согласно ему, рейсы отменены или задержаны вплоть до 13:40 мск.

Ранее в этот день пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на полеты в Пулково. До этого аэропорт принимал рейсы по согласованию. В то же время губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о поражении 38 беспилотников (БПЛА) над регионом к утру вторника, 31 марта. Из-за атак пострадали три мирных жителя, двое из них — дети.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
Читать дальше