Мужчина ударил пассажира по голове стеклянной бутылкой в столичном метро

Мужчина несколько раз ударил пассажира стеклянной бутылкой по голове в московском метро, его задержали. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в вагоне поезда, следовавшего от «Курской» до «Бауманской», произошел конфликт между двумя пассажирами. По данным полиции, в ходе ссоры один из них на эмоциях несколько раз ударил другого бутылкой, после чего пострадавший обратился к медикам.
Сотрудники полиции задержали нападавшего, им оказался 62-летний житель столицы. В блоге МВД в МАХ уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
23 марта следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который распылил перцовый баллончик в сторону иностранца и двух школьниц в вагоне поезда на станции метро «Бауманская».