Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело об убийстве Чарли Кирка разваливается — вину подозреваемого не могут доказать

Адвокаты Тайлера Джеймса Робинсона заявили, что эксперты не смогли подтвердить связь между его оружием и гибелью активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил телеканал ABC4.

Источник: Life.ru

«(Бюро — прим. Life.ru) не смогло установить, что пуля извлечённая при вскрытии была выпущена из винтовки, связанной с Робинсоном», — говорится в материале.

Защита подала ходатайство, в котором поставила под сомнение выводы экспертизы. Речь идёт о проверке, проведённой Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США. Однако окончательный отчёт, как утверждают адвокаты, им пока не предоставлен.

Юристы также обратили внимание на объём материалов дела. В их распоряжении оказалось около 20 тысяч файлов, включая сотни часов видеозаписей. Из-за этого сторона защиты попросила суд дать дополнительное время для изучения всех документов. Без этого, по их мнению, невозможно полноценно подготовиться к процессу. Предварительные слушания по делу, как отмечается, запланированы на май.

Напомним, что в сентябре прошлого года Чарли Кирк скончался от огнестрельного ранения во время выступления в университете штата Юта. В момент нападения активист затрагивал тему вооружённого насилия в США. Позже стало известно, что стрельба велась из охотничьего оружия 30-го калибра. На гильзах обнаружили надписи с идеологическим содержанием.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше