Нарушение воздушного пространства Молдовы: Дрон Шахед пролетел над Дубоссарами и Оргеевом

По данным военных, дрон пересёк государственную границу, 30-го марта в 21:29.

Источник: Комсомольская правда

Вечером Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала несанкционированное нарушение воздушного пространства Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом типа Shahed.

По данным военных, дрон пересёк государственную границу в 21:29 со стороны населённого пункта Комаривка Одесской области Украины, направляясь в сторону села Шипка на территории Молдовы.

Информация о беспилотнике была подтверждена и украинской стороной. Полёт аппарата отслеживался над несколькими населёнными пунктами страны, включая Дубоссары и Оргеев.

В целях обеспечения безопасности гражданской авиации власти приняли решение временно ограничить использование воздушного пространства в северной части страны. Ограничения действовали около 15 минут.

Мониторинг траектории продолжался до 22:03. В это время дрон исчез с радаров вблизи населённого пункта Клишова Оргеевского района.

В 22:18 воздушное пространство Республики Молдова было полностью открыто и возвращено к обычному режиму работы.

