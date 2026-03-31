Нарушение воздушного пространства Молдовы: Дрон Шахед пролетел над Дубоссарами и Оргеевом

Вечером Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала несанкционированное нарушение воздушного пространства Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом типа Shahed.
По данным военных, дрон пересёк государственную границу в 21:29 со стороны населённого пункта Комаривка Одесской области Украины, направляясь в сторону села Шипка на территории Молдовы.
Информация о беспилотнике была подтверждена и украинской стороной. Полёт аппарата отслеживался над несколькими населёнными пунктами страны, включая Дубоссары и Оргеев.
В целях обеспечения безопасности гражданской авиации власти приняли решение временно ограничить использование воздушного пространства в северной части страны. Ограничения действовали около 15 минут.
Мониторинг траектории продолжался до 22:03. В это время дрон исчез с радаров вблизи населённого пункта Клишова Оргеевского района.
В 22:18 воздушное пространство Республики Молдова было полностью открыто и возвращено к обычному режиму работы.
