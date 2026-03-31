Три человека пострадали при столкновении фуры с автобусом под Витебском

Фура и автобус столкнулись на трассе в Витебском районе — есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Витебском районе при столкновении фуры с автобусом пострадали люди. Подробности рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».

В понедельник, 30 марта, на 11 километре автодороги Р-112 произошло столкновение грузовика MAN, которым управлял 36-летний мужчина, и рейсового автобуса МАЗ (за рулем был 62-летний водитель).

Под Витебском фура столкнулась с автобусом. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В аварии пострадали трое пассажиров автобуса — женщина 1973 года рождения и два молодых человека 2006 года рождения. Пассажиры получили телесные повреждения, после обследования их направили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Еще мы писали, что под Воложином 20-летний водитель Audi погиб, врезавшись в бетонную опору моста.

Между тем адвокат сказал, как белорусы могут получить рассрочку или отсрочку по штрафу ГАИ до шести месяцев.