Три человека пострадали при столкновении фуры с автобусом под Витебском

В Витебском районе при столкновении фуры с автобусом пострадали люди. Подробности рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».
В понедельник, 30 марта, на 11 километре автодороги Р-112 произошло столкновение грузовика MAN, которым управлял 36-летний мужчина, и рейсового автобуса МАЗ (за рулем был 62-летний водитель).
Под Витебском фура столкнулась с автобусом. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.
В аварии пострадали трое пассажиров автобуса — женщина 1973 года рождения и два молодых человека 2006 года рождения. Пассажиры получили телесные повреждения, после обследования их направили на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
