Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе

Два человека погибли при пожаре в квартире в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел во вторник, 31 марта, утром на улице Таганская, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огонь распространился на площади 5 квадратных метров. В процессе тушения в одной из комнат спасатели обнаружили погибших мужчину и женщину. Их личности устанавливаются.
На место выехала следственно-оперативная группа для выяснения причины возгорания.
