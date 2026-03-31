В Казачинско-Ленском районе четверо подростков избили 11-летнюю девочку

По версии следствия, 23-го марта четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет нанесли 11-летней девочке различные телесные повреждения. Узнав о произошедшем, мать пострадавшей доставила ее в больницу и сообщила в правоохранительные органы.
Следователи установили и допросили всех участников инцидента. 17-летняя обвиняемая была задержана, следствие ходатайствовало о заключении ее под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В настоящее время следователи принимают меры, направленные на инициирование вопроса о помещении троих несовершеннолетних (не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности) в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Расследование уголовного дела продолжается.