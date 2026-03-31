Из-за долгов по зарплате в Приморье возбудили уголовное дело

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы морякам теплохода «Остров Анциферова». Основанием для этого стала проверка Приморской транспортной прокуратуры, проведённая после обращения трех членов экипажа о нарушении их трудовых прав.
Как установили надзорные органы, заработная плата морякам выплачивалась с задержками в период с октября по декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности перед заявителями превысила 800 тысяч рублей. Речь идёт о существенном нарушении трудового законодательства, которое теперь получило и уголовно-правовую оценку.
По итогам проверки транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору организации. Кроме того, в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. Эта норма касается невыплаты заработной платы в установленный срок работодателем, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
Материалы прокурорской проверки также были направлены в следственные органы. После их рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ — по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Теперь обстоятельства дела будут изучаться уже в рамках уголовного расследования.
Для Приморья, где морская отрасль и работа портовой инфраструктуры играют ключевую роль в экономике, такие ситуации вызывают особый общественный резонанс. Владивосток и другие приморские порты остаются важнейшими центрами занятости для моряков и работников транспортной сферы. Поэтому вопросы соблюдения трудовых прав в этой отрасли находятся под особым вниманием надзорных структур.
В Приморской транспортной прокуратуре подчеркнули, что ход расследования уголовного дела, а также полнота погашения задолженности перед моряками остаются на контроле. Надзорное ведомство намерено добиваться полного восстановления нарушенных прав работников. Ситуация с выплатой долга экипажу будет отслеживаться до окончательного решения вопроса.