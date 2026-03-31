Новосибирец украл 9 миллионов рублей и «просадил» всё на спортивных ставках

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в краже в особо крупном размере. Мужчина работал в магазине, откуда и похитил внушительную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

Источник: Сиб.фм

Как установлено в суде, подсудимый воспользовался доступом к сейфу и забрал оттуда 9 миллионов рублей, принадлежавших потерпевшему. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению — все средства были потрачены на ставки на спорт.

Часть причиненного ущерба мужчина добровольно возместил. Суд приговорил его к трём годам свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что под Новосибирском женщина похитила 380 тысяч у соседа из-за долгов по займам.