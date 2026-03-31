Новосибирец украл 9 миллионов рублей и «просадил» всё на спортивных ставках

Как установлено в суде, подсудимый воспользовался доступом к сейфу и забрал оттуда 9 миллионов рублей, принадлежавших потерпевшему. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению — все средства были потрачены на ставки на спорт.
Часть причиненного ущерба мужчина добровольно возместил. Суд приговорил его к трём годам свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего.
