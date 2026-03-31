Автобус сбил 10-летнего мальчика на электросамокате в Красноярске

В Красноярске зафиксировано первое в сезоне ДТП с ребёнком на электросамокате. Пассажирский автобус сбил 10-летнего мальчика, который решил пересечь дорогу на красный. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Светлогорская, когда двое детей на тротуаре внезапно начали пересекать проезжую часть по «зебре». Водитель автобуса при этом ехал на разрешающий сигнал светофора и не успел среагировать.
В результате один школьник получил травмы и был госпитализирован. Второй ребёнок скрылся с места происшествия.
Выяснилось, что самокат был арендован через аккаунт, оформленный на электронную почту отца одного из мальчиков, оплата также прошла с его банковской карты. Арендодатель заблокировал аккаунт и рассматривает вопрос о наложении штрафа в 30 тысяч рублей за нарушение правил сервиса — передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему.
