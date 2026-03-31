В Воронеже продлили арест подростку из Белгорода, работавшему на мошенников

Его обвиняют в попытке хищения 2,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей несовершеннолетнего жителя Белгородской области, обвиняемого в попытке хищения 2,3 миллиона рублей. Подросток выполнял роль курьера в преступной схеме, организованной через мессенджер, и был задержан полицией с поличным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области вечером 30 марта.

Согласно материалам дела, преступная схема активировалась 3 февраля 2026 года. Неустановленные организаторы связались с жительницей Воронежа и под вымышленным предлогом убедили ее передать крупную сумму денег. Подросток, получив инструкции, приехал по адресу жертвы, чтобы забрать наличные. Однако довести умысел до конца не удалось: сотрудники полиции уже следили за ситуацией и задержали юношу прямо на месте преступления.

В ходе судебного заседания следователь и прокурор настояли на необходимости дальнейшей изоляции обвиняемого от общества. В свою очередь, сам подросток, его защитник и мать просили суд о милосердии и переводе под домашний арест. Тем не менее, учитывая тяжесть обвинения (покушение на мошенничество в особо крупном размере), суд принял решение продлить срок содержания под стражей до 27 апреля 2026 года включительно.