Бар с суррогатом и веселящими шариками накрыли на Ломоносова

Полиция нашла суррогат и «веселящий газ» в баре на улице Ломоносова. На опасные вещества обратила внимание посетительница и обратилась в соответствующие органы.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля осмотрели помещение бара. У них изъяли кассовое оборудование, видеорегистратор и емкости со спиртосодержащей продукцией. При дополнительном осмотре нашли металлический баллон и упаковки с воздушными шарами. Экспертиза показала, что в баллоне находилась закись азота — тот самый «веселящий газ», который используют в качестве одурманивающего вещества.
— Также полицейские обнаружили факты оборота алкоголя с признаками подделки. По этим нарушениям уже возбуждены административные расследования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Во время проверки задержали 22-летнего мужчину. По предварительным данным, он является владельцем заведения и одновременно работал барменом. Сотрудников бара доставили в отдел полиции для разбирательства.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники продолжают мероприятия, чтобы установить всех причастных к противоправной деятельности.