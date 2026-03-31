В Красноярском крае неделю ищут провалившегося под лед мальчика

В Красноярском крае уже неделю идут поиски семилетнего мальчика, который провалился под лед реки Туба. Трагедия произошла днем 25 марта под Минусинском, в селе Городок. Ребенок приехал к водоему на велосипеде вместе с другом. Дети вышли на лед и попали в промоину. Один ребенок провалился в воду, второму удалось выбраться. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратилась его мама.
Поиски тела, которые осложняет сильное течение, продолжаются уже седьмой день. Заведено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия.
— Температурные качели негативно влияют на структуру льда. В этот период лед представляет собой источник серьезной опасности для жизни. Вступив на него, вы рискуете тут же провалиться в воду. В текущем зимнем сезоне это единственный погибший на воде ребенок. Никто больше не должен пополнять эту ужасную статистику, — обратился к родителям главный государственный инспектор по маломерным судам Красноярского края Андрей Мурзин.