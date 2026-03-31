Опасную прогулку подростков на железной дороге пресекли в Находке

15-летние школьники шли по путям в неположенном месте, не думая о последствиях. Полицейские провели с ними и их родителями серьёзные беседы, рассказали о трагических случаях на этом же участке дороги. Взрослым напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности, за детьми нужно следить. В итоге на мам и пап составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ. Стражи порядка призывают всех родителей не допускать детей на пути и переходить рельсы только в специально отведённых местах.