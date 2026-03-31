Бастрыкин потребовал доклад по делу о непригодном жилье сироты в Волгограде

Житель Волгоградской области, который в детстве остался без родителей, обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение его жилищных прав, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Мужчина получил жилье в 2016 году как сирота. Это была квартира в доме, построенном всего годом ранее в рабочем поселке Средняя Ахтуба.
Однако, как выяснилось вскоре после заселения, радость от нового дома была недолгой. В стенах, перекрытиях и фундаменте появились сквозные трещины. Из-за того, что отмостка частично отошла, строение начало проседать. В апреле прошлого года жилье мужчины признали непригодным для жизни. Несмотря на это, никаких действий для решения проблемы не предпринималось, а обращения в различные государственные органы не дали результатов.
В связи с этой ситуацией следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал подробный доклад о ходе и итогах расследования этого дела.