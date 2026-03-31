В Башкирии мошенники выманили у пенсионерки 4 млн рублей

Всё началось со звонка: неизвестный сообщил, что женщине положена выплата, и попросил продиктовать личные данные. Потом позвонила другая мошенница и сказала, что первый звонок был от преступников, поэтому нужно срочно «спасать» деньги.
Затем с пенсионеркой связался якобы сотрудник правоохранительных органов. По видеосвязи он показал поддельную аудиозапись, где утверждалось, что её деньги якобы проходят по уголовному делу. Чтобы проверить купюры, женщину убедили отдать все сбережения на руки приехавшему курьеру.
Только когда связь с мошенниками оборвалась, женщина поняла, что её обманули.
МВД по Башкортостану напоминает: настоящие сотрудники банков и полиции никогда не просят передавать деньги курьерам или оформлять кредиты по телефону. Если вам звонят с такими требованиями — сразу прекращайте разговор и звоните в полицию по официальному номеру.
Ранее в Башкирии мать и сын перевели мошенникам более 5 млн рублей, поверив в социальные выплаты.