В Ростовской области 30 марта в пожарах погибли два человека. Спасательные службы Ростовской области потушили 14 возгораний техногенного характера. В результате этих инцидентов погибли два человека, ещё двоих удалось эвакуировать из опасной зоны. Зарегистрировано три случая возгорания сухой травы. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.