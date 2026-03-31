Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде на 90 дней закрыли опасную газовую заправку

Нарушения выявили специалисты Ростехнадзора.

В Волгоградской области одной газозаправочной колонкой стало меньше, по крайней мере, на ближайшие три месяца. Судебные приставы нагрянули на станцию компании «Юта-Автогаз» и официально ее опечатали. Ближайшие 90 дней заправиться здесь не получится — работа оборудования полностью остановлена по решению суда.

Проблемы у газовиков начались после планового визита инспекторов Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Проверка показала, что на объекте не все гладко с промышленной безопасностью. Нарушения нашли не только в работе самой заправочной колонки, но и в эксплуатации газопроводов.

Как выяснилось позже, у владельцев была возможность привести все в порядок и устранить недочеты, но этого почему-то не сделали.

В итоге дело дошло до суда. Эксперты настояли: игнорирование правил безопасности создает реальную угрозу, поэтому полумерами тут не обойтись. Служители фемиды встали на сторону ведомства и признали собственника виновным. Наказание суровое, но законное — принудительная пауза в работе на 90 суток.

Приставы медлить не стали. Как только постановление вступило в силу, элементы колонки обмотали лентами и повесили пломбы. В ГУ ФССП по Волгоградской области подчеркнули, что теперь объект под контролем.

Владельца заправки уже предупредили: если он решит сорвать печати и втихую возобновить торговлю газом до истечения срока, последствия будут куда серьезнее.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело о разрушающемся мосте в Волгограде.