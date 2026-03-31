В Волгограде на 90 дней закрыли опасную газовую заправку

В Волгоградской области одной газозаправочной колонкой стало меньше, по крайней мере, на ближайшие три месяца. Судебные приставы нагрянули на станцию компании «Юта-Автогаз» и официально ее опечатали. Ближайшие 90 дней заправиться здесь не получится — работа оборудования полностью остановлена по решению суда.
Проблемы у газовиков начались после планового визита инспекторов Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Проверка показала, что на объекте не все гладко с промышленной безопасностью. Нарушения нашли не только в работе самой заправочной колонки, но и в эксплуатации газопроводов.
Как выяснилось позже, у владельцев была возможность привести все в порядок и устранить недочеты, но этого почему-то не сделали.
В итоге дело дошло до суда. Эксперты настояли: игнорирование правил безопасности создает реальную угрозу, поэтому полумерами тут не обойтись. Служители фемиды встали на сторону ведомства и признали собственника виновным. Наказание суровое, но законное — принудительная пауза в работе на 90 суток.
Приставы медлить не стали. Как только постановление вступило в силу, элементы колонки обмотали лентами и повесили пломбы. В ГУ ФССП по Волгоградской области подчеркнули, что теперь объект под контролем.
Владельца заправки уже предупредили: если он решит сорвать печати и втихую возобновить торговлю газом до истечения срока, последствия будут куда серьезнее.
