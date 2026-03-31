«Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением. В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию. Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — говорится в сообщении.
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пациент с подозрением на заражение оспой обезьян и контактировавший с ним были госпитализированы в больницу в Подмосковье, в данный момент они находятся под наблюдением. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.