В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пациент с подозрением на заражение оспой обезьян и контактировавший с ним были госпитализированы в больницу в Подмосковье, в данный момент они находятся под наблюдением. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.