Школьники на самокате въехали под автобус в Красноярске, ДТП попало на видео

Первое в этом сезоне ДТП с участием детей на электрическом самокате зафиксировали дорожные полицейские Красноярска: 10-летний школьник и его товарищ угодили под пассажирский автобус. Инцидент попал на видео.

Источник: "Российская газета"

Авария произошла 30 марта на улице Светлогорской. Автобус ехал на зеленый сигнал светофора, когда двое мальчиков на самокате скатились с тротуара на проезжую часть. Водителю общественного транспорта не удалось избежать столкновения с детьми.

Один из школьников с травмами доставлен в больницу. Второй мальчик убежал с места происшествия, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

По информации ведомства, самокат арендован через аккаунт, который привязан к электронной почте папы одного из школьников. Аренда оплачена с банковской карты отца.

В ГИБДД добавили, что компания, сдающая самокаты в прокат, рассматривает вопрос о наложении на клиента штрафа в 30 тысяч рублей за передачу транспортного средства несовершеннолетнему — это нарушение условий договора.