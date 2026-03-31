Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на оспу обезьян в Подмосковье

Life.ru напоминает, что заболевание передается при тесном физическом контакте с больным человеком или зараженными предметами. Основными симптомами являются высокая температура, увеличение лимфатических узлов, головная боль и характерная сыпь, которая со временем превращается в корочки. Оно обычно проходит самостоятельно в течение нескольких недель, но в редких случаях может протекать тяжело. Важным отличием оспы обезьян от других инфекций является именно заметное увеличение лимфоузлов. Для профилактики рекомендуется избегать контакта с инфицированными людьми или животными. При появлении подозрительных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.