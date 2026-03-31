Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на оспу обезьян в Подмосковье

В ведомстве официально подтвердили факт начала санитарно-эпидемиологического расследования. Сотрудники службы оперативно отреагировали на информацию о возможном инфицировании.
На данный момент в регионе развернут полный комплекс необходимых мер. Эксперты уточняют детали произошедшего и устанавливают круг возможных контактов заболевшего.
Как заявили в пресс-службе управления, «специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование». Организованы все требуемые противоэпидемические процедуры.
Дальнейшие действия властей будут зависеть от результатов лабораторных анализов. Ситуация находится на контроле профильного ведомства.
Life.ru напоминает, что заболевание передается при тесном физическом контакте с больным человеком или зараженными предметами. Основными симптомами являются высокая температура, увеличение лимфатических узлов, головная боль и характерная сыпь, которая со временем превращается в корочки. Оно обычно проходит самостоятельно в течение нескольких недель, но в редких случаях может протекать тяжело. Важным отличием оспы обезьян от других инфекций является именно заметное увеличение лимфоузлов. Для профилактики рекомендуется избегать контакта с инфицированными людьми или животными. При появлении подозрительных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.
Напомним, в Подмосковье зарегистрировали два случая заражения оспой обезьян, мужчины были госпитализированы в больницу в Домодедово. Отмечается, что заражёнными являются двое жителей Мытищ — 43 и 45 лет. Оба обратились за медицинской помощью после резкого повышения температуры. До этого, 24 марта, в Санкт-Петербурге был выявлен случай заболевания оспой обезьян. Заболевшего госпитализировали в больницу имени Боткина.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.