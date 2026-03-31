Александр Бастрыкин заметил нарушение прав учащихся английской школы в Перми

В Перми родители учащихся одной из школ в центре Перми направили обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они обеспокоены нарушением прав детей на доступное и качественное образование.
В обращении заявители указали на стоящую в планах передачу после завершения строительства нового школьного корпуса учебному заведению из другого района города. В настоящее время известная языковая школа Перми переполнена. Здание является памятником культурного наследия, в нем не было капитального ремонта с 1960-х годов. Прилегающий земельный участок, ранее обещанный школе, был продан под коммерческую застройку. Родители просят СК РФ и лично главу ведомства проверить законность принятых решений и принять меры для защиты прав учащихся.
Следственные органы СК РФ по Пермскому краю, приняв о внимание поступившее обращение, возбудило уголовное дело по признакам халатности. По имеющейся информации, речь идет о школе № 7 с углубленным изучением английского языка.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК России по представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по изложенным доводам обращения.