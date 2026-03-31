Александр Бастрыкин заметил нарушение прав учащихся английской школы в Перми

В обращении заявители указали на стоящую в планах передачу после завершения строительства нового школьного корпуса учебному заведению из другого района города. В настоящее время известная языковая школа Перми переполнена. Здание является памятником культурного наследия, в нем не было капитального ремонта с 1960-х годов. Прилегающий земельный участок, ранее обещанный школе, был продан под коммерческую застройку. Родители просят СК РФ и лично главу ведомства проверить законность принятых решений и принять меры для защиты прав учащихся.