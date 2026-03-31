Таинственное исчезновение рыбаков в Братске: в последний раз их видели, когда они выезжали на лёд

В Братске полицейские разыскивают двух рыбаков. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МВД региона, мужчины могли выехать на лед. Однако это лишь предварительная информация, рассматриваются и другие версии.
— 30 марта 2026 года в дежурную часть поступило сообщение, что днем ранее мужчины на машине отправились за рыбой, а после перестали выходить на связь. Последний раз авто пропавших видели выезжающим в узкое место на лед, — добавили в агентстве.
Сейчас полицейские и спасатели ищут мужчин. В это время сибиряков призывают не выходить и не выезжать на хрупкий весенний лед. Это смертельно опасно!
