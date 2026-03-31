Сотрудники ФСБ задержали украинского агента в Белгородской области

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области агента Украины, передававшего данные о местах скопления российских военных. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого завербовали через иностранный мессенджер работники Главного управления разведки Минобороны Украины.
Мужчина за денежное вознаграждение осуществлял сбор информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области.
— Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники ВС РФ, — добавили в ФСБ.
В результате переданная украинским агентом информация стала причиной удара ВСУ по Белгородской области. Из-за атаки вражеской армии погибли люди.
Следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранца, который получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви.