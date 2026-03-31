Под Воронежем в реке Дон нашли тело 45-летнего мужчины

В Лисках Воронежской области случилось трагедия. Днем понедельника, 30 марта, спасатели извлекли из реки Дон тело 45-летнего местного жителя. Его обнаружили и подняли на берег в районе дома № 17 по улице Некрасова. Об этом в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили 31 марта.
Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного МЧС в 13:30. По данным ведомства, поисковые работы велись силами аварийно-спасательной службы Воронежской области.
Ранее сайт VRN.KP сообщал об увеличении уровня воды в водоемах региона. Так, наиболее существенный подъем уровня воды зафиксирован на Дону в районе Лиски — плюс 38 см. В Павловске прирост составил 17 см, тогда как на Хопер (Поворино и Новохоперск) и реке Ворона близ Борисоглебска рост был незначительным — от 1 до 6 см. Также на 2 см поднялся уровень Воронежского водохранилища.