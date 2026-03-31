Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдавал позиции наших военных: В Белгородской области задержан шпион-наводчик ВСУ

Сотрудники ФСБ пресекли подрывную деятельность агента украинских спецслужб в Белгородской области. Задержанный оказался гражданином Украины 1990 года рождения. По информации ведомства, мужчина занимался шпионажем в интересах противника.

Источник: Life.ru

Следствие установило, что вербовка подозреваемого проходила через иностранный мессенджер. Куратором выступило Главное управление разведки Минобороны Украины. Мужчина собирал закрытые сведения о приграничном регионе за денежное вознаграждение.

«Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооружённых сил РФ и отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров», — уточнили в ведомстве.

Собранная информация использовалась для корректировки ракетно-бомбовых ударов по позициям российской армии. Преступные действия привели к передаче противнику критически важных данных о дислокации наших подразделений.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия. Задержанный дает показания, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратовской области задержали агента украинской разведки. Мужчина должен был установить дроны, целью которых являлся военный аэродром. Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигуранту обещали полтора миллиона рублей. ФСБ показывала видео с задержанным.

