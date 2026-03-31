Сдавал позиции наших военных: В Белгородской области задержан шпион-наводчик ВСУ

Следствие установило, что вербовка подозреваемого проходила через иностранный мессенджер. Куратором выступило Главное управление разведки Минобороны Украины. Мужчина собирал закрытые сведения о приграничном регионе за денежное вознаграждение.
«Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооружённых сил РФ и отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров», — уточнили в ведомстве.
Собранная информация использовалась для корректировки ракетно-бомбовых ударов по позициям российской армии. Преступные действия привели к передаче противнику критически важных данных о дислокации наших подразделений.
Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия. Задержанный дает показания, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Ранее в Саратовской области задержали агента украинской разведки. Мужчина должен был установить дроны, целью которых являлся военный аэродром. Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигуранту обещали полтора миллиона рублей. ФСБ показывала видео с задержанным.
